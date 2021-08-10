台中市長盧秀燕（中）中午在臉書與民政局長吳世瑋（左）、衛生局長曾梓展暢談防疫甘苦。（摘自盧秀燕臉書／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕表示，美食無國界，行銷台中，美食就是經濟力，透過美食拚經濟。（摘自盧秀燕臉書／盧金足台中傳真）

「歡迎大家來台中吃美食！」台中市長盧秀燕10日中午十二時卅分在臉書直播時下很夯的「吃播」，將台中去年獲得米其林必比登的美味小吃搬進會議室，桌上擺滿台中人的老味道，盧秀燕說，米其林在台灣本來只有評鑑台北市，她在立法院擔任立法委員任內，爭取米其林來台中評鑑，美食無國界，行銷台中，美食就是經濟力，透過美食拚經濟。

全國警戒降級後，振興經濟是當務之急，由 於米其林必比登預計明天上午十時公布，今天中午十二時卅分，盧秀燕先行為必比登熱身，中午用餐時間化身網紅，以時下流行的「吃播」介紹台中美食。

盧秀燕說，城市行銷，美食就是經濟力，民以食為天，大家都要吃東西，可以透過美食拚經濟，也特別請衛生局長曾梓展示範可內用時，需先清潔手部，餐桌設隔板，端出台中道地美食，獲國際級評鑑青睞的台中老字號阿坤麵和富貴亭當歸鴨，當然不然忘記加上台中人最受的東泉辣椒醬。

她指出，全世界最有名美食評鑑，米其林青睞評鑑，台中市是全球最新擠進米其林評鑑的城市，分三等級包括平民小吃為必比登、餐盤及星級評鑑，明天要公布必比登名單，目前，台中市是除了台北市，唯二被評比的城市，當時是她在立法院擔任立法委員任內，爭取米其林來台中評鑑。

美食評鑑可以達到城市行銷以及拚經濟的效果，盧秀燕中午開直播，化身昔日專業的記者主持全場，請出市府團隊的衛生局長曾梓展、民政局長吳世瑋到場防疫甘苦談。

忙於防疫的曾梓展，兩個月來瘦了四、五公斤，他說，遇到百年大疫，光榮接下這個任務戰役，希望趕快平息打贏病毒。

民政局長吳世瑋提及，當時和平區小朋友曾到台北萬華比賽擔心回來台中遭染疫，因為和平地區通行有管制時間，萬一有確診小朋友如何送下山來？「終於完成不可能的任務」，吳世瑋說，台中市第一個設快篩前進指揮所，才安心從和平撤下來。

正值午餐時間，盧秀燕也行銷上演「吃播」，大啖去年獲必比登的阿坤炒麵和富貴亭當歸鴨，盧秀燕細說那一家麵館、餐廳招牌菜， 網友紛留言說「市長內行A！」