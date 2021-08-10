海洋保育署今日公布第2季鯨豚及海龜擱淺報告，今年4月到6月全台共有38隻鯨豚及74隻海龜擱淺通報，其中一隻於基隆八斗子港口外綠蠵龜死亡個體，背甲曲線長103公分、寬92公分，重達128.8公斤，為通報案件中少見，破百公斤的大型個體，經病理解剖研判死因為誤食長17公分釣具，造成結腸穿孔壞死所導致，6月底發生中油大林煉油廠漏油事件，對小琉球、墾丁一帶沿岸環境和生態造成威脅，所幸後續未接獲相關擱淺案件通報。

海洋保育署表示，6月底發生中油大林煉油廠漏油事件，對小琉球、墾丁一帶沿岸環境和生態造成威脅，事件發生時海保署立即召開緊急應變視訊會議，並指派專人現場監控，與屏東縣政府動員投入現場處理工作，啟動海保救援網(MARN) 救援團隊緊急待命及應變，邀集在地志工團隊及守護計畫團隊，進行現場狀況監測、回報及緊急處理，並擬定油污事件鯨豚及海龜現場緊急處置因應指引，所幸後續未接獲相關擱淺案件通報。

海保署指出，第2季全台共有37起鯨豚擱淺案件通報，共計 38隻鯨豚擱淺，其中死亡有37隻 (97.4％)、活體擱淺有1隻(2.6％)，本季鯨豚擱淺通報數量是近 3年來最低，通報數量前3名為連江縣 (11隻)、 基隆市(5隻)及金門縣(4隻)，而通報種類以露脊鼠海豚14隻最多。22隻死亡鯨豚因個體腐爛，難以判斷死因，另有3隻暫時冰存待後續解剖，其餘12隻經解剖後初判可能死亡原因包括漁業混獲致死(11隻)、疾病(1隻)及船擊 (1隻)。

在海龜通報部分，回顧近三年第2季的海龜擱淺通報案件，2018年47隻，2019年為71隻，2020年為57隻，2021年第2季海龜通報案件數為74隻，略高於前2年同期數量。通報數量前3名為澎湖縣(22隻) 、新北市(18隻)及臺東縣(8隻)，通報種類以綠蠵龜最多(60隻)。第2季有11隻海龜進行病理解剖以釐清死亡原因，其中6隻寄生蟲感染導致死亡，4隻腸胃道中發現人造物，另1隻病理解剖報告資料整理中，待後續報告出爐。

另經空拍調查觀察小琉球海域的海龜族群數量與分布，海龜數量與過去資料相比並無明顯變化，數量同樣約為100至300隻上下，7月初更觀察到紀錄以來最多的805隻海龜。