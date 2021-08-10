行政院長蘇貞昌今早視察台南市仁德區三爺溪排水治理工程，他說，政府善用人民納稅錢，效果就能立竿見影，三爺溪流域在2年前降雨300多毫米，這次700多毫米，但2年前淹水到褲腰，這次卻沒淹水，他肯定台南市政府與中央合力有成，強調這就是妥善運用前瞻建設經費的效果。

蘇貞昌今早率行院秘書長李孟諺、經濟部長王美花、政務委員羅秉成、水利署長賴建信會勘三爺溪中華醫大河段，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、王定宇、林宜瑾與市議員郭鴻儀、杜素吟等到場，聽取水利署簡報治水成果。

蘇貞昌說，前瞻預算一期時，在野黨丟水球、灑麵粉批評是綁樁，後來各縣市都大力爭取，第二、三期也不見反對聲音，成績看得出來，「我們真心誠意處理人民問題」，事實證明人民支持，才能讓政府做事更有力。

台南市長黃偉哲表示，2017年海棠颱風、2019年813豪雨，各降下316毫米、372毫米雨量，後壁、北門、永康、仁德、將軍與安南等區積水淹水，但這一波連續降雨高達775毫米，之前淹水的地方都未傳災情，顯見水患治理有成。

黃偉哲舉例，之前安南區安中路一下大雨就淹水，被形容是安中河；崑山科大學生則形容他們在崑山「水上樂園」，中華醫大則變成「水世界」，這次豪雨都沒出現這些情形，證明市府努力成果。

他也說，台南整體治理工程尚未完成，尤其是內水整治，仍有89.7公頃淹水區域，且部分落在人口密集區及交通要道，需要進一步爭取經費整治，包括總爺排水、東北勢排水、新市區看西排水周邊5號、6號滯洪池、永康區永華路DA幹線等共計34件，經費約64.5億元，需要中央挹注經費。

中華醫事科大校長孫逸民與仁德廠商協進會理事長林伯川也到場肯定政府整治三爺溪用心，淹水明顯改善。孫逸民並向蘇貞昌請願，指校方已提供體育館讓政府增設每秒9立方米抽水機組，希望中央加速推動，盡快發包，徹底解決三爺溪積淹水問題。