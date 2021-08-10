郭姓玩家去年10月25日騎電動滑板車，在南港昆陽街、市民大道與一輛機車發生車禍，機車騎士送醫搶救，隔日因顱內出血死亡，玩家則被機車撞飛受傷，士林地檢署囑託車輛行車事故鑑定會鑑定，認為郭使用動力運動休閒器材闖紅燈，且在道路上使用非屬汽車及動力機械範圍的運動休閒器材為肇事主因，依過失致死起訴郭男。

郭男騎乘電動滑板車，穿越市民大道7段昆陽街路口，與一台時速超過50公里的機車發生碰撞，王姓騎士彈出落地，頭部外傷、顱骨骨折，經送醫搶救，26日早上仍因顱內、腹腔出血死亡。

郭姓滑板玩家聲稱看到行人穿越道燈號為綠燈，才以時速2到3公里速度穿越，檢察官根據後方機車騎士提供的畫面，以滑板車後方還有一名行人在等候，認定郭闖紅燈。

檢察官依事故鑑定會的意見，電動滑板車不能在道路上使用，應改以牽車方式穿越馬路，郭姓玩家要負起大部分的肇事責任，依過失致死罪起訴。