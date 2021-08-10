夏宇禾、張家瑋上節目PK體能。（民視提供）

由陳彥嘉跟吳鈺瑄主持的民視鳳凰藝能直播節目《大手牽小手》，日前邀請最辣台劇性感女神張家瑋跟夏宇禾體能大PK，張家瑋表示現在防疫在家也養成運動的習慣，練壺鈴、瑜伽時也怕自己姿勢錯誤，還跟健身老師視訊運動。張家瑋爆料，曾經約夏宇禾一起去運動，結果3天都不接她電話，夏宇禾抱屈解釋，是因為真的太累，上一次一起去健身結果腰酸背痛3天，被嚇慘了。

夏宇禾也在節目上秀出新髮型，她表示因為之前在拍八點檔，所以頭髮造型要連戲，這一次趁殺青後休息空檔，先去挑戰平常不一樣的顏色，以前不曾這樣嘗試，是相當大的挑戰，但聽到大家讚美，覺得開心。她在節目中運動PK，因為許久沒有運動，賽後全身超級痠痛，隔天起床還驚覺脖子落枕，相當不舒服。

張家瑋表示，上節目玩遊戲可以運動又可以增加成就感，常常玩得太開心都忘記還在直播，還以為是跟好朋友在玩遊戲，特別是用麵粉吹乒乓球，讓她回想到以前學生時期的團康遊戲，真的很療癒。夏宇禾也說，用麵粉吹乒乓球讓她印象超深刻，除了當下頭髮、鼻孔跟眼睛都是麵粉以外，到隔天起床還覺得鼻子有麵粉的味道。不過兩人笑說這次運動會PK太開心了，應該去抓正在忙拍《黃金歲月》的演員，也讓他們療癒開心一下。