「有人未出貨的原因比這還荒謬嗎？」一名女網友於電商平台訂購花生酥，但遲遲等不到出貨，便透過平台私訊賣家，沒想到賣家竟表示「花生酥掉進台灣海峽裡了」，本以為是賣家的玩笑話，她問友人才發現真有此事，貼文曝光後，引發1.1萬網友大笑。

原PO今（10）日稍早於臉書社團《爆廢公社二館》指出，日前於蝦皮平台上購買花生酥，但訂單卻一直顯示「待出貨」，她只好私訊賣家詢問其原因，豈知賣家竟回應「抱歉！剛剛同事通知，因為船在布袋擱淺，您的花生酥目前掉到台灣海峽裡面了。」

原PO分享與賣家的截圖對話。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO忍不住直呼「有人未出貨的原因比這還荒謬的嗎？」便向在環保局工作的友人求證，而友人剛好就在處理這個案件，甚至還拍照給她並表示，擱淺的海上並未找到花生酥，只有一堆黑糖糕。

友人表示，在海上只找到一堆黑糖糕。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文曝光僅短短3個小時，累積逾1.1萬網友按讚、留言，「賣家明明很正經告知，但卻這麼好笑」、「這個賣家好誠實哈哈哈哈」、「救命，笑到脖子好痛」、「花生酥瞬間變海鹽口味」、「沒事，過幾天就游到你家了」、「看完好想吃花生酥跟黑糖糕」。

不過貼文曝光後，也意外釣出許多苦主，「我也是當事人之一，我買的小卷就這樣回流大海了」、「我婆婆寄給我們的海鮮也放生了」、「別懷疑， 我老婆在做團購，她的貨也都在大海」等。