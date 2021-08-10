大陸財政部近日在公布的《財政部對十三屆全國人大四次會議第2284號建議的答覆》中透露，正牽頭起草《關於財政支持做好碳達峰碳中和工作的指導意見》，擬充實完善一系列財稅支持政策，積極構建有力促進綠色低碳發展的財稅政策體系。有專家建議，整合大陸現有環境保護稅、成品油消費稅、煤資源稅等，研究開徵碳稅。

碳排放權交易和碳稅是碳減排的兩種措施。雖然2021年6月底，大陸全國碳排放權交易市場正式運行，但根據測算，大陸碳排放交易體系完全建成後所管控的碳排放量僅占全國碳排放總量50％左右，難以承擔起實現碳達峰與碳中和的目標，有一半碳排放量的減排任務需要開徵碳稅才能完成。

理論上，徵收碳稅會提高化石能源產品的價格，提高能源的使用效率，從而減少溫室氣體的排放。而且，徵收碳稅有利於大陸構建碳減排複合機制，助力碳達峰和碳中和目標的實現。

第一財經援引中國財政學會副秘書長馮俏彬觀點稱，財政支援「雙碳」目標是一個系統性工程，需要對「雙碳」工作任務比較重的行業、地方財政有支持政策。除了給予財政資金支持外，還要對一些高碳部門給予一定的懲罰，這主要是發揮稅收政策調節作用，比如研究徵收碳稅。

馮俏彬說，目前碳稅的研究成果很多，具體政策選用也多種方案，但總的來說碳稅需要和現在的碳排放權交易市場協調起來。

中國財政科學研究院研究員許文撰文建議，未來可以徵收碳稅，來作為實現碳達峰、碳中和目標的重要政策選項。碳稅可以改造現行稅種來實現，比如對現行徵收煤資源稅和成品油消費稅的基礎上進行附加徵收，並對加征部分以二氧化碳排放量為依據設定稅率。碳稅也可以直接以二氧化碳排放作為徵收物件設立新稅種。