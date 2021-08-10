新冠肺炎疫情自去年肆虐迄今，政府高層指示警方及調查局「嚴打」疫情相關案件，據台灣高檢署統計，自去年3月迄今，各地檢署共受理偵辦2400多案，其中以「假訊息」案為大宗，約有1351案、被告1660人，但檢察官只起訴78案、84人，起訴比率僅約5％，顯示警調對於假訊息案件蒐證能力尚待加強。

新冠肺炎去年爆發後，疫情擴散全球，政府為防範不肖業者囤積哄抬防疫物料、以及散布假訊息影響防疫工作，指示警方、調查局依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《傳染病防治法》從嚴查辦與疫情有關案件。

依據高檢署統計，從2019年3月2日起至今年8月5日止，台灣地區各地檢署受理偵辦的疫情相關案件共約2400多件。

其中，《傳染病防治法》囤積防疫物資、哄抬物價罪部分共偵辦152案、被告194人，已起訴8案、9人、緩起訴處分有12案、14人、不起訴47案、72人，尚有3案未結。

另《傳染病防治法》不遵行主管機關指示，致傳染他人罪部分，共偵辦8案、11人，已不起訴3案、4人。

至於案件最多的「假訊息」案，《傳染病防治法》傳播謠言或不實訊息罪部分，共偵辦1351案、1660人，已起訴78案、84人，緩起訴處分309案、380人，另不起訴478案、580人，未結案219件。

法界人士認為，「假訊息」案起訴比率僅約5％，若加上緩起訴合計比率為28％，仍低於不起訴比率35％，顯示假訊息案成罪比率不高，警調「嚴打」假訊息案件之餘，亦須加強偵辦相關案件的蒐證能力。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》囤積防疫物資、哄抬物價罪部分共偵辦423案、589人，起訴12案、16人，緩起訴38案、44人，不起訴116案、169人，未結42案。

《特別條例》不遵行主管機關指示，致傳染他人罪部分共偵辦11案、13人，起訴3案、3人，不起訴3案、4人，未結1案。其餘與疫情有關案件共偵辦518案、791人，起訴93案、157人，緩起訴31案、51人，不起訴133案、201人，62案未結。