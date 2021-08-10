東京奧運開幕典禮上，精采詮釋50個運動圖標的「超級變變變」，讓人驚豔，而全國運動會在6月就已搶先推出24個FB及IG專屬的競賽種類趣味GIF圖，即日起LINE貼圖正式上架。全運會將於10月16日21日在新北市登場。

新北市體育處表示，運動項目圖像是每場運動賽會重要的基本元素，為強化今年全運會在新北的意象，在設計上首度採用粗曠剛性線條，展現運動的協調性與剛中帶柔特性，發展出系列賽事圖標，共35個運動種類。

體育處特地從中選出24運動項目，延伸設計動態梗圖，搭配日常對話用語，競賽項目化身真心話貼圖，像是射箭的「一箭鍾情」、舉重的「撐住」及保齡球的「一個打十個」，讓大家把藏在心裡的苦、開不了口的告白、吐不了的怨氣，所有說不出口的話，統統交給全運會專屬貼圖。

這次LINE動態貼圖的上架，是跟創作者CHA CHA 老師合作，熱愛運動的她，身兼瑜珈老師跟圖文創作者，她表示很開心可以跟全運會合作，共同推廣運動，讓運動用趣味的方式融入生活的不同層面。