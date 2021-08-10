國立陽明交通大學附設醫院今年7月花費千萬元，引進「3D新型斷層掃描乳房攝影機」，讓一名罹患小兒麻痺的柯姓婦人，無須站立靠貼機器10分鐘就可完成檢查，院方盼升級新設備能嘉惠宜蘭鄉親，除了一般民眾外，身障女士再也不用因為種種限制無法完成檢查。

柯姓婦人因為小兒麻痺須輪椅代步，她收到衛生所通知可以免費社區乳癌篩檢，卻無法走上階梯到乳房攝影車受檢，就算到了醫院，又因為2D乳房攝影機器的限制，須站立靠貼機器維持10分鐘，她嘆說，每年都收到符合篩檢資格通知，但至今從未完成篩檢。

陽明交大醫院院長楊純豪表示，醫院引進的「3D新型斷層掃描乳房攝影機」，搭配國民健康署推行免費乳癌篩檢，完成宜蘭地區首度身障人士乳房攝影檢查，希望藉由設備升級提供有愛無礙的服務，造福更多有需求的蘭陽鄉親。

乳病中心主任陳慶耀表示，「3D新型斷層掃描乳房攝影機」比「2D舊款乳攝機」，有擴大服務對象、不會痛、低輻射、微創切片及電腦立體定位等優勢。

如傳統乳房攝影機對女性而言都會因疼痛而卻步檢查，院方說，乳房攝影的原理，是把乳房攤平壓扁以後照X光，壓得愈扁，重疊組織較少，病灶越清晰，而新型斷層掃描乳房攝影機，它有改良的壓迫板設計，檢查起來比較不會痛，也可以把乳房層層掃描，不用擔心乳房壓不扁，也不用把乳房壓到痛，就可以拍出多張更清晰影像。