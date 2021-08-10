不能苦民所苦、那要政府何用？台中市公車智慧型站牌不足，造成民眾的不便。市議員賴佳微今天在市議會質詢說，公車到站時間很多長輩不會使用手機查詢，只能透過公車智慧型站牌的顯示了解，但中市公車智慧型站牌不足，只佔14.4％，新北市則預計有5千座要完成，要求交通局要增加智慧型站牌，方便長輩搭公車。
交通局說，目前已完成1053座智慧型站牌，今年將建置90座附掛式LED、60座獨立式智慧型站牌，111年預估將建置80座附掛式LED、65座獨立式智慧型站牌，方便民眾查看公車到站時間。
交通局指出，市府近年積極建置公車智慧型站牌，除持續編列經費，也向中央爭取補助，已完成1053座智慧型站牌，不僅附掛於候車亭、政府機關及學校等地點，也於人行道設置獨立式站牌，方便民眾查看公車到站時間。
交通局強調，今年將建置90座附掛式LED、60座獨立式智慧型站牌，111年預估將建置80座附掛式LED、65座獨立式智慧型站牌，有關議員建議在中清路廣設智慧站牌，交通局已納入建置計畫，全力提供便捷的大眾運輸資訊服務。
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