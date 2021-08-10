今年37歲的性學博士許藍方，因為有著美麗臉龐與婀娜身材，而被封為「最美博士」，近日成為綜藝節目寵兒的她，今(10日)被週刊爆出與已婚醫師學長搞不倫，鹹濕對話被挖出，正宮一怒對她提出侵害配偶權告訴，預計8月召開第一次調解庭，但消息被許藍方經紀人否認，說爆料內容是子虛烏有，但此事仍引發外界輿論，且許藍方過去的言論也被挖出，她曾在臉書發文提問在性愛過程中「最解嗨的一句話？」，平時大方聊性學的她，竟被網友的一句話逗到飆淚。

以性學為專長與賣點的許藍方，平時也會在社群跟網友們熱烈討論相關議題，日前她在臉書發表一篇文章，發問：「做愛時聽過最解嗨的一句話是什麼？」很簡潔但頗限制級的一句話，不意外引發眾人討論，紛紛貢獻出血淚交織的答案，其中，有名網友回答：「說要X死我，結果我每次都活得好好的」引發共鳴，被4千多名網友按讚，許藍方看了也很有感，留言「笑死我了啦」。

許藍方在臉書提問「床上最解嗨的一句話」，引發熱烈迴響。(翻攝自許藍方博士 Dr. Gracie臉書)

這篇提問，引發廣大網友踴躍回答，留言區充滿了精采的答案，例如「我跟你男友誰比較猛」、「你壓到我頭髮了」、「要就快，不然我要睡了」、「我要上班了，你還有5分鐘！」、「我老婆在上面搖到一半突然問我：你知道海星沒有腦嗎？」有網友表示，殺傷力最強的不是說了什麼，而是「都沒聲音，是在哈囉？」

許藍方被網友回應逗樂到失眠。(翻攝自許藍方博士 Dr. Gracie臉書)

事後證實，該篇文章是由許藍方臉書粉專的小編「桃編」發文的，但許藍方知情，全程都有觀看，也親自回留言，跟小編說看到爆笑失控，之後特地發了篇文章，感謝眾人共襄盛舉，「第一次看留言笑到飆淚肚子痛停不下來，覺得這個世界好有趣，謝謝各位的分享，既娛樂又寫實」，還透露自己訓練早睡早起已經堅持了半年，但因為這則文章，她晚睡了，「笑到睡不著」。