聯準會兩名官員周一表示，美國經濟快速成長，雖然勞動力市場仍有改善空間，但通膨水準可能已達到開始升息的主要條件之一。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯堤克（Raphael Bostic）周一表示，在聯準會升息前，美國應該要早已度過疫情引發的經濟危機。里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）表示，今年高漲的通膨可能已經滿足升息的其中一個標準。

波斯堤克表示，他預期第四季開始縮減購債規模，但如果就業市場維持近來快速的復甦步伐，他對更早開始縮表抱持開放的態度。

此外，他和里奇蒙聯準銀行總裁巴金都表示，他們認為美國的通膨已經達到聯準會設定的2%目標。這是美國央行在考慮升息之前，經濟必須先達到的兩個門檻之一。

他們的發言顯示，隨著聯準會官員就如何及何時縮減資產購買規模進行討論，他們在如何才能在新框架下滿足聯準會通膨目標方面的討論也越來越詳細。

波斯堤克預期聯準會將在2022年底開始升息，他表示，依據他個人的估算，核心個人消費支出（PCE）通膨率的5年平均值已經在今年5月達到2%。

巴金則表示，今年高漲的通膨可能已經滿足聯準會調升利率的其中一個標準，儘管在利率應該升高之前，就業市場仍有復甦的空間。他表示：「根據聯準會目前的政策指引，利率將在通膨率達到2%時升高，我認為你可以說通膨率已經達到目標，且看起來會維持在那裡」。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫周一在接受媒體訪問時表示，通膨「進一步取得實質進展」的目標已經實現，但勞動力市場需要進一步改善，他預期可能在9月達到縮表的就業標準。

本周美國將公布關鍵的通膨數據，投資人將密切關注，以尋找聯準會政策走向的線索。本月晚些時候，聯準會官員將在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的央行年會，屆時應該會提供一些開始縮減購債計畫的相關見解。