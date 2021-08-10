東京奧運8日劃下句點，日本放送協會（NHK）當晚實況轉播東奧閉幕式的收視率今天出爐，前半段平均家戶收視率高達46.7%，是僅次於1964年東奧與1972年慕尼黑奧運的第3高。

日本Sponichi Annex報導，東奧閉幕式轉播時間是週日晚間7時到10時的黃金時段，Video Research公司調查，閉幕式前半段的關東地區平均家戶收視率初值（速報值）高達46.7%，後半段為39.8%，瞬間最高收視率為49.8%。

日本過去收視率最高的奧運閉幕式，是1964年第一次東京奧運，閉幕式收視率高達63.2%；第2名是1972年慕尼黑奧運閉幕式的46.9%，本屆東奧閉幕式收視率排行第3。

過去同樣在黃金時段轉播的2008年北京奧運閉幕式，日本的收視率為25.1%；上一屆2016年里約奧運閉幕式因為時差在上午轉播，收視率僅7.5%。

另外，本屆東奧開幕式轉播的收視率高達56.4%，直逼1964年東奧開幕式的61.2%。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1100810