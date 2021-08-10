澎湃新聞10日報導，2021年是中國大陸和東南亞國家協會建立對話關係30周年，中國駐東協大使鄧錫軍在專訪中指出，雙方應乘勢而上，共同推動中國─東協戰略夥伴關係邁上更高台階，同時點明，從當前一系列行動事實證明，美國已成為東亞區域合作最大的破壞者。

鄧錫軍指出，近期，美國務卿布林肯出席東亞合作系列外長會、美國防部長奧斯汀訪東南亞國家期間，相繼發表一系列涉華消極負面言論，挑撥破壞東協與中國良好合作關係，嚴重「毒化」和破壞東亞合作氣氛和進程。

一是美國利用東亞合作平台干涉他國內政。夥同日本和澳洲等「幫凶」，以人權和民主為藉口，在東南亞系列外長會上對中國新疆、香港等問題指手畫腳、造謠抹黑，受到大陸國務委員兼外長王毅駁斥。

二是美國「偽多邊主義」衝擊東亞合作精神。口頭上聲稱奉行多邊主義、支持東協中心地位，實際上大搞拉幫結派和零和博弈，羅織四邊機制等小集團、小圈子，迫使地區國家在中美間選邊站隊，假借多邊主義挑動集團對抗。

三是美國地緣戰略綁架東亞合作議程。美方出於一己之私，罔顧當前抗疫緊迫形勢和地區國家呼聲，把遏華維霸作為其地區政策出發點，大肆兜售其印太戰略，挑動南海問題升溫，企圖主導和把持區域合作議程。

鄧錫軍奉勸美方等看清合作發展大勢、傾聽地區國家呼聲，改弦更張，摒棄錯誤言行，積極投身到地區抗疫合作和恢復經濟努力中來，多捐贈疫苗、少派遣炮艦，多做促進發展合作的好事、少給地區添堵、添亂，真正與地區國家攜手戰勝疫情，共同維護地區穩定繁榮。

鄧錫軍強調，目前，美國提出「印太戰略」，要以「美日印澳」四國機制為依託，在這一地區另起爐灶，甚至企圖構建所謂印太版的「北約」。這一戰略鼓吹冷戰思維，信奉集團對抗，熱衷地緣博弈，意在維護美國的主導地位和霸權體系。如強行推進，必將損害東協中心地位，破壞地區和平穩定，完全不符合地區國家的共同和長遠利益，正在受到地區各國越來越多的質疑和警惕。