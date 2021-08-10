有意參選國民黨主席的朱立倫10日南下高雄，拜會藍營議會議長曾麗燕（右）。（石秀華攝）

表態參選國民黨主席的前新北市長朱立倫，10日南下高雄拜會藍營黨團，朱立倫受訪強調，他已公開宣示，2022和2024會無私無我的為國民黨找出最強候選人，絕對不會排除任何優秀的人才；朱立倫並表示，上任黨主席第1天就會成立駐美代表處的籌備處，重新恢復兩岸交流平台。

身穿T恤和牛仔褲一身輕裝的朱立倫，今中午近12時30分許，抵達高雄市議會，一下車直驅議長曾麗燕辦公室，一進門就被藍營黨團的人稱讚：「你怎麼越來越年輕，嚇死人！」

面對黨主席之爭，朱立倫表示，他已經公開宣示，2022和2024會無私無我的為國民黨找出最強候選人，最優秀、最強的名單包括侯友宜市長、韓國瑜市長、盧秀燕市長或趙少康董事長，他無私無我的希望國民黨能團結勝選，不要陷入民進黨的陷阱，讓今天就來談3年後的事情。

朱立倫指出，今天的關鍵是國民黨如何振興起來，更有領導力、更強，讓國民黨不但在中華民國、在台灣更強，而且在國際上要能夠受重視；朱立倫並表示，上任的第1天（指當選國民黨主席）就要成立駐美代表的籌備處，也會親自完成這樣的工作。

朱立倫強調，日後兩岸交流平台也要重新恢復，讓大家有信心，不但獲得美國和國際重視，黨務的改造希望大家一起努力，國民黨才會更好更強。