衛福部「護理機構照護品質提升計畫」主題課程10日在台中慈濟醫院隆重登場，課程配合防疫，採取現場限額，另有近3000位長照從業人員透過網路連線上課。衛生福利部護理及健康照顧司長蔡淑鳳蒞臨視導，勉勵學員透過學習精進專業，因地制宜提升長期照顧品質。
新冠肺炎疫情爆發後，全球疫情重災區統計數字顯示，慢性病、心肺疾病、高齡族群一旦感染，易併發重症且致死率高於一般健康族群。由於長照機構服務對象多為年長且有慢性疾病，免疫力較低，建立機構內安全文化與風氣非常重要，衛福部因此安排課程提升品質。
「護理機構照護品質提升計畫」中護理機構直接照護主題包括傳染病防治、安寧照護與法規、老人周全性評估等3大課程。10日課程為「傳染病防治」，台中慈濟醫院國際會議廳採梅花座上課，線上有近3000名學員來自304個護理機構與183個居家護理，透過網路遠端上課。
課程邀請台中慈濟醫院、中國醫大附醫、秀傳紀念醫院的專業講師群，解析新冠肺炎疫情期間機構防護與因應、機構常見傳染病、潛伏結核篩檢、住民常見抗藥性細菌、疥瘡的認識與群聚處理、環境清潔與汙衣被服處置等等。
蔡淑鳳指出，因應疫情，對護理機構的教育訓練注重感染管制，不只要知道如何做，也要因地制宜進一步做到機構在地的創新。此項課程直接納入護理機構評鑑重要教育訓練，提升機構內人員對各項感染控制措施的遵從性，達到保障住民安全，及提升護理機構照護品質。
慈濟基金會長照推展中心總召集人林碧玉認為，長照人員懂得如何正確防範疫情十分重要，在提升使命感跟愛的同時，更能讓照顧對象輕安自在。統籌課程的台中慈濟醫院副院長莊淑婷說，課程實施課前與課後測驗，未來數位學習課程將讓學員在照顧長輩之餘，持續帶狀學習，增進護理機構照護品質。
台中慈濟醫院院長簡守信致辭指出，長照同仁的付出令人感動、讓人佩服，最重要的是要做到長期的品質提升，透過衛福部計畫讓大家可以在線上或現場上課，在變動的時代，教育訓練的方式與照顧品質也要跟著改變提升。
慈濟護理之家照顧服務員葉欣媛說，人與人的接觸存在看不到的細菌，傳染病防治課程很重要，透過上課得到正確知識才能知道如何面對。
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