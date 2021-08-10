衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳勉勵學員精進專業提升長照品質。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

現場參與課程學員神情專注。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

因應疫情，上課現場採梅花座。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院國際會議廳舉行 「護理機構照護品質提升計畫」主題課程，現場大合照。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院感染管制中心主任何承懋主講- Covid-19機構防護與因應作為。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

衛福部「護理機構照護品質提升計畫」主題課程10日在台中慈濟醫院隆重登場，課程配合防疫，採取現場限額，另有近3000位長照從業人員透過網路連線上課。衛生福利部護理及健康照顧司長蔡淑鳳蒞臨視導，勉勵學員透過學習精進專業，因地制宜提升長期照顧品質。

新冠肺炎疫情爆發後，全球疫情重災區統計數字顯示，慢性病、心肺疾病、高齡族群一旦感染，易併發重症且致死率高於一般健康族群。由於長照機構服務對象多為年長且有慢性疾病，免疫力較低，建立機構內安全文化與風氣非常重要，衛福部因此安排課程提升品質。

「護理機構照護品質提升計畫」中護理機構直接照護主題包括傳染病防治、安寧照護與法規、老人周全性評估等3大課程。10日課程為「傳染病防治」，台中慈濟醫院國際會議廳採梅花座上課，線上有近3000名學員來自304個護理機構與183個居家護理，透過網路遠端上課。

課程邀請台中慈濟醫院、中國醫大附醫、秀傳紀念醫院的專業講師群，解析新冠肺炎疫情期間機構防護與因應、機構常見傳染病、潛伏結核篩檢、住民常見抗藥性細菌、疥瘡的認識與群聚處理、環境清潔與汙衣被服處置等等。

蔡淑鳳指出，因應疫情，對護理機構的教育訓練注重感染管制，不只要知道如何做，也要因地制宜進一步做到機構在地的創新。此項課程直接納入護理機構評鑑重要教育訓練，提升機構內人員對各項感染控制措施的遵從性，達到保障住民安全，及提升護理機構照護品質。

慈濟基金會長照推展中心總召集人林碧玉認為，長照人員懂得如何正確防範疫情十分重要，在提升使命感跟愛的同時，更能讓照顧對象輕安自在。統籌課程的台中慈濟醫院副院長莊淑婷說，課程實施課前與課後測驗，未來數位學習課程將讓學員在照顧長輩之餘，持續帶狀學習，增進護理機構照護品質。

台中慈濟醫院院長簡守信致辭指出，長照同仁的付出令人感動、讓人佩服，最重要的是要做到長期的品質提升，透過衛福部計畫讓大家可以在線上或現場上課，在變動的時代，教育訓練的方式與照顧品質也要跟著改變提升。

慈濟護理之家照顧服務員葉欣媛說，人與人的接觸存在看不到的細菌，傳染病防治課程很重要，透過上課得到正確知識才能知道如何面對。