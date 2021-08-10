清泉醫院行政副院長黃素雲（左二）回贈感謝狀。（王文吉攝）

疫情降級二級警戒，醫療資源需求量仍大。民眾黨立委高虹安、台中市大雅區上雅里長張睿倉號召熱心企業捐贈200餐盒及250件防護衣，10日上午於清泉醫院舉辦捐贈儀式，期望大家共同努力，讓台灣盡早清零解封。

疫情影響大雅區上雅里多家婚宴餐廳，張睿倉結合國益輪胎汽車修配廠及松豪企業社捐贈200個餐盒，由陶醴春風、新林餐廳及香帥餐廳等婚宴會館供應。立委高虹安也捐贈250件防護衣，期盼守護防疫前線英雄，清泉醫院行政副院長黃素雲回贈感謝狀。

高虹安表示，隔離衣是醫護人員很大的消耗品，結合民間團體捐贈250件防護衣，讓醫護人員防護做得更好，讓他們照顧病患上減少後顧之憂。張睿倉說，當地企業響應捐贈餐盒，提供大雅區唯一醫院清泉醫院近200位員工食用，希望對前線的英雄做一些我們該做的事情。

黃素雲表示，面對新興傳染病，醫護人員一樣充滿恐懼，除了害怕自己被感染，更怕傳染給家人，但只要穿上制服就會充滿使命感，前提是要有足夠的防護裝備，十分感謝高虹安立委及上雅里長張睿倉捐贈防護衣及愛心便當。

黃素雲指出，防護衣是醫護人員作戰的裝備，讓他們可以安心上陣；愛心便當，不只溫暖我們的胃，也溫暖我們的心，台灣醫護人員有這麼多地方人士的關心及政府的支持，「我覺得是幸福的」，大家一起繼續為台灣加油。