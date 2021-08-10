「新北永續未來學院」第2屆開跑，活動將於8月24日及25日以「零碳翻轉 新北先行」為主軸進行兩天的線上營隊，對象為設籍或就學於新北市高中職及大專院校一、二年級的在學學生，課程涵蓋環境永續講座與線上導覽課程，激盪學員創思、提出2050零碳願景，發揮新世代對環境永續的影響力，表現優異的學員最高可獲得53萬5000點環保綠點。

環保局表示，「新北永續未來學院」是新北環保青政策，課程講座將邀請台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋以「青年與淨零未來」拉開序幕。

另外還有綠學院創辦人楊雅雲以「如何經營一個不鬼扯的環保社群？」告訴你時下最熱門的環境議題；PackAge＋創辦人暨執行長葉德偉分享網購循環包裝如何「共創循環經濟」；O2 Lab海漂實驗室負責人唐采伶以「看見＆解決問題的海廢煉金術」推廣和力行生態永續等，從各面向環境議題分享、交流與探討。

線上導覽課程安排「板橋區清潔隊資源回收場」及新北市環境教育設施場所「八里垃圾焚化廠」，讓學員藉由影片或線上導覽認識場域、了解回收物及垃圾的處理過程及體認源頭減量的重要性。

環保局說明，活動第二天將由指導員帶領各組學員進行分組討論，發表2050零碳願景，經線上評選後每組可獲9萬至15萬的環保綠點。完成課程的學員將授予「新北永續青年大使」證書，期以培育青年世代激盪永續創思、創造領導行動藍圖，共創「零碳翻轉 新北先行」。

線上營隊報名時間自即日起至8月15日截止，報名相關資訊可至環保局官網。