三灣鄉公所10日上午在三灣水漾森林營場舉辦三灣水梨節促銷記者會，會場展示以新鮮水梨製成的三灣梨玉露。（謝明俊攝）

三灣鄉公所10日上午在三灣水漾森林露營場舉辦三灣水梨節促銷記者會，現場展示個頭碩大的甘露梨及蜜雪梨。（謝明俊攝）

三灣鄉公所10日上午在三灣水漾森林露營場舉辦三灣水梨節促銷記者會，苗栗縣副縣長鄧桂菊一同前來促銷三灣梨。（謝明俊攝）

苗栗三灣鄉是高接梨重要產區，品種琳瑯滿目，包括個頭最大的甘露梨，甜度破表的秋黃梨，來自日本的豐水梨，台灣自行改良的蜜雪梨，還有經濟實惠的新興梨等。受到今年上半年乾旱的影響，高接梨的產量略減，但在梨農的高超栽種技術補強下，品質依舊，三灣鄉公所特別拍攝短片全力推銷三灣梨，鄉長溫志強更歡迎大家，解封後來三灣遊玩吃好梨。

對於苗栗縣內高接梨種植農戶來說，近2年來的氣候，是梨農們遇過最詭異的氣候，從極度乾旱到突然大鬧水災，一天之內氣溫昇降超過20度，都嚴重影響到高的接穗、成長。三灣的梨農在今年初也遇見接穗翻刀（重新接穗）2至3次的問題，加上5月底以前長期乾旱，都持續嚴響三灣高接梨的產量。

苗栗縣三灣鄉水梨節歡迎大家來玩！！

三灣鄉長溫志強歡迎大家來三灣遊玩吃好梨。

刻苦耐勞的三灣梨農們，雖然遇見這些不利高接梨生長的怪異極端天氣變化，仍想盡辦法來維持高接梨的成長，並且努力保持三灣梨的品質，三灣鄉公所為了不讓梨農的辛苦白費，特地斥資拍攝促銷短片，並在10日上午舉辦三灣水梨節，正式對外宣傳上架。

三灣鄉長溫志強介紹目前三灣高接梨的品項琳瑯滿目，有個頭最大的甘露梨，來自大陸的後起之秀秋黃梨，甜度破表，大家最常見到來自日本的豐水梨，以及近幾年種植面積漸增，由國內自行改良的蜜雪梨，還有價格最實惠的新興梨，都是愛吃梨的民眾最好選擇。

溫志強強調，由於先前疫情管制的關係，所以今年高接梨剛出產時，鄉公所鼓勵民眾以網路購買的方式，避免人員接觸傳疫，目前國內疫情管制降級，民眾可以外出走走，三灣鄉歡迎大家來玩，並嚐嚐甜度13以上的好吃高接梨。