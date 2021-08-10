台中市截至10日設置YouBike 2.0共668站，其中最多站點前三名都在原市區。

市議員周永鴻質詢要求交通局提出YouBike 2.0未來設置期程，以及1.0退役後活化策略；周永鴻要求交通局加速原縣區設置期程，建議交通局將屆齡退役的1.0車輛提供給社福團體使用，部分單車改造後可讓市民在公園、活動中心、關懷據點等處樂活健身。

周永鴻說，他在去年YouBike 2.0 設置前便提醒交通局，雖然初期交通局設置站點優先在捷運、鐵路周邊，但同時應兼顧原縣區增設站點，唯讓原縣區站點網絡儘速建立，才能提升週轉率。

目前台中市平均每4220人共享一站，241人共享一車，他選區中神岡區每2萬1714人才能共享一站，1714人共享一車；大雅區1萬5967人共享一站；1497人共享一車；即便是有新增站點的潭子區，也比台中市平均低，每5198人共享一站，311人共享一車。

周永鴻要求交通局，應加速原縣區YouBike2.0建置速度，才能提升原縣區的公共運輸可及性，讓更多市民能用YouBike 2.0通勤、通學和遊憩。

周永鴻關心YouBike 1.0 退役後去向。他指出108年台北市有1201輛1.0單車讓微笑單車公司報廢，最後只回收三萬多元。既然台中市與微笑單車簽訂的合約中，車輛屬於市府財產，市府應儘速規劃1.0屆齡退役後的活化計畫。

周永鴻建議，交通局應將屆齡但堪用的車輛媒合有需要的社福團體，供弱勢學生等民眾使用。另外也能參考荷蘭史基普機場（Schipol Airport）、烏特勒支車站（Utrecht Central Station) 讓民眾邊踩車邊為手機充電，或是恩荷芬車站改造車體讓民眾等車時編織圍巾等，將車輛改造成通用設施或建設裝置，讓民眾可以在公園、活動中心、關懷據點等處休憩健身。