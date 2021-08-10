美軍與盟軍撤離阿富汗之際，塔利班9日攻陷第6座省會。

自美國與聯合部隊撤出阿富汗後，民兵組織「塔利班」（Taliban）昨（9）日攻下阿富汗第6座省會，與此同時，美國國防部表示，能做的不多，強調阿富汗要自己保衛人民。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、路透社、美聯社等外媒報導，在美國與盟軍撤出阿富汗之際，塔利班4天內已經攻下6座阿富汗省會及邊境城市、貿易要道，塔利班發言人昨日上午宣告，已經佔領北部沙曼岡省（Samangan）省會艾巴克市（Aybak）。

塔利班周末才陸續拿下南部寧羅茲省（Nimroz）的薩蘭吉（Zaranj）、北部沙利普省的沙利普市（Sar-e-Pul），以及東北部塔喀省（Takhar）的塔洛干市（Taloqan）等3座省會，在那之前他們已經率先攻下北部昆都茲市（Kunduz）及拉什卡加（Lashkar Gah）2座省會。

針對塔利班在美軍走後迅速攻城掠地，美國國防部發言人柯比（John Kirby）昨日表示，美國相當擔心阿富汗的局勢，不過也強調阿富汗安全部隊有能力對抗塔利班。

針對塔利班攻城掠地，美國國防部發言人柯比（John Kirby）9日表示阿富汗要自己保衛人民。

柯比在記者會上強調阿富汗要自己保衛國家，美國現在將這場對抗視為阿富汗政治領袖與軍事領導人之間的輸贏，「這是他們的軍隊、他們的省會、他們要捍衛的人民，歸根究柢真的要看領導層願不願意在這個特殊時刻展現作為了。」

「當我們回過頭來看，歸根究柢將會是領導層及展現了什麼領導力」，「現在是他們保衛自己國家的時候，這是他們的奮鬥。」

當被問及如果阿國安全部隊不戰鬥時，美軍能做什麼？柯比坦言：「不會太多。」

匿名美國官員透露，雖然美軍今年稍早已經警告美國總統拜登，一旦撤軍，省會將會被攻陷，不過對於塔利班這麼迅速就拿下部份省會，官員們仍感到相當驚訝。

儘管塔利班持續進逼，周一記者會上，美方仍未展現將加強空襲阿富汗的態勢，上個周末，美軍空襲的次數不到12次，一名官員稱，當昆都茲市淪陷時，阿富汗方面並未要求支援。

美官員也表示，軍事將領評估阿富汗的局勢正在惡化，不過也指出阿富汗特種部隊能夠在關鍵的南部坎達哈（Kandahar）及海曼德省會拉什卡加（Lashkar Gah）對抗塔利班，只不過在突擊部隊尚未進駐的地區，常規部隊已經被攻克。

現在美軍每天會對塔利班發動幾次空襲，不過美國官員說，高層尚未下令加強空襲次數，此外，拜登政府仍堅持在8月底前結束阿富汗戰爭。拜登先前曾表示，阿富汗人民必須自己決定自己的未來，重申他不會派出另一個世代的美國人參與這場長達20年的戰爭。