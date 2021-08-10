縣府為傳承原住民優美的歌舞文化，向原民處爭取補助經費首次辦理「舞動原鄉．傳唱故事」培訓認證課程，計畫以3年時間培養出13名專業歌舞人員，10日報名截止參加培訓的有26名學員，將展開「原夢舞台」之旅！

新竹縣尖石和五峰兩山地鄉有泰雅族和賽夏族，並有不少阿美、排灣等原住民移居到平地鄉鎮，各自都有深具特色的傳統節慶和歌舞文化，在時代遷變下多少都面臨傳承危機。

原民處長雲文寶表示，這項培訓認證課程由原民會補助100萬元，縣府負擔85萬元，特別邀請來自尖石鄉的「動感天后」溫嵐擔任活動大使，選定3月在竹東鎮落成的「新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心」培訓，期發掘培養出全方位的原住民樂舞人才。

雲天寶說，原住民樂舞人才培訓認證計畫分3年執行，今年基礎課程將讓參加學員學習表演訓練和糧本竹舞台與多媒體運用，明年進階課程要啟動學員創造力，提升自身價值，第三年課程則以自我挑戰，學以致用，通過認證的學員，將有機會在新竹縣原鄉文創體驗新地標「Wah！幾散竹東」演出。

培訓認證課程原計畫招收13名學員，10日報名截止共有26人參加，14日將正式上課到10月31日，邀請藝人網路社群幕後操盤手和金馬獎指定技術團隊教學，讓學員了解傳統樂舞文化的同時，增強樂舞表演能量、社群行銷力及舞台幕後技術力，使「樂舞產業化，產業生活化」！