好巿多夯品回歸，一名網友昨(9日)於Dcard發文分享好巿多肉桂捲開箱心得，直呼好吃到打趴所有肉桂捲，並預言肉桂捲之亂即將開始，貼文一出引發網友熱烈討論，有網友說，好巿多很久以前有賣肉桂捲，聽到肉桂捲重出江湖超感動，也有已經嚐鮮的人說，和外面偏紮實的肉桂捲相比，好巿多的口感酥脆更好吃。

網友在《Dcard美食版》分享好巿最新推出的「肉桂奶油酥」，原PO表示，去年國內颳起一陣肉桂捲旋風，他幾乎吃遍巿面上的肉桂捲，沒想到好巿多的肉桂捲竟比專做麵包甜點店還好吃，直接成為原PO心中的第一名。

原PO表示，好巿多肉桂捲外皮像可頌般酥酥脆脆，平均一個不到35元，相較台北普遍一顆至少要80元起跳，好市多肉桂捲無論美味度、CP值都讓人驚艷，甚至預言好巿多的肉桂捲之亂即將開始。

臉書粉專《Costco好市多 商品經驗老實說》也有網友分享，肉桂捲的肉桂味很濃郁，底部的焦糖非常加分，千層酥皮很有口感，覺得很好吃。

消息一出引發網友共鳴，紛紛表示「好市多很久以前就有出肉桂捲了，終於回歸好感動…」、「燒到我了啦」、「這個超好吃但好胖啊」、「我昨天也買了超級好吃」、「盼了好久終於等到肉桂捲了」、「肉桂捲之前在外面吃的都偏紮實麵包，這次吃到酥酥脆脆的真的很幸福」、「怎麼辦 要被搶購一空了」。