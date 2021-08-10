許多上班族、學生族群隨身攜帶眼藥水或人工淚液，眼睛痠澀時，就來個幾滴，三軍總醫院眼科教授呂大文提醒，部分人工淚液質地較黏稠，不適用於配戴隱形眼鏡者，滴上後，眼前暫時迷霧，且讓鏡片更難清潔。

●配戴隱形眼鏡是否可使用人工淚液？ 不同鏡片大不同

呂大文表示，人工淚液類型可分為保水、保油、保黏液等3大類，隱形眼鏡族可以直接使用保水類人工淚液，但如果是保油、保黏液，就不建議使用。

眼藥水含有防腐劑及化學成分，一般建議，使用長戴型隱形眼鏡時，最好先卸下鏡片，再使用眼藥水，如果直接使用，可能增加鏡片清洗難度，以及讓有色鏡片掉色。至於日拋型隱形眼鏡，則使用藥水無妨。

使用長戴型隱形眼鏡時，最好先卸下鏡片，再使用眼藥水，如果直接使用，可能增加鏡片清洗難度，以及讓有色鏡片掉色。（圖／NOW健康提供）

開業眼科醫師林穎新表示，不建議戴隱形眼鏡時使用眼藥水與人工淚液，因為防腐劑成分接觸隱形眼鏡時，可能累積在鏡片上，造成眼睛負擔。

此外，藥水中的其它成分也可能與隱形眼鏡材質產生交互作用。醫師表示，少部分眼藥水與人工淚液屬於特殊設計，戴隱形眼鏡族可同時使用，例如，單支裝、且不含防腐劑的人工淚液產品，民眾使用之前，應該詳閱讀產品標示或仿單。

●生理食鹽水該如何使用？ 眼睛乾澀這樣用更好

至於生理食鹽水能否直接點入眼中？林穎新表示，生理食鹽水適合沖洗隱形眼鏡，不建議點入眼睛。如果異物入侵眼睛或化學藥劑接觸眼睛時，則可用大量生理食鹽水沖洗眼睛。

呂大文表示，隱形眼鏡族如覺眼睛乾澀不適時，應該先卸下鏡片，10至15分鐘後再使用眼藥水或眼藥膏，眼睛才能充分吸收藥水，如果持續痠痛、紅腫，則建議至眼科門診，尋求協助。

林穎新提醒，選購購買眼藥水或人工淚液等產品時，務必看清楚產品標示與藥品仿單，如果含有類固醇，不建議長期使用。一般使用也有次數上限，1天最多不可超過6次。