台積電(2330)今(10)日公佈2021年7月合併營收約為1245.58億元，較6月新高1484.7億元減少16.1%，較去年同期增加17.5%。台積電第3季營運展望樂觀，營收可望季增約一成，將續創歷史新高；因此預期本季營收先蹲後跳，8、9月營收均可望比7月增長。

台積電第3季旺季營運樂觀，受惠智慧型手機、高效能運算等四大技術平台的需求暢旺，公司預估第3季營收在146億美元到149億美元之間，比第二季的132.9億美元增長約9.9~12.1%，平均增長約11%，也將再創單季營收新高。

以新台幣27.9元兌1美元匯率假設，台積電預計第3季毛利率介於49.5%到51.5%之間，營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間，與第2季的毛利率50%、營業利益率39.1%，均差異不大。

以新台幣營收來看，第3季營收估在4073.4億元至4157.1億元，單季營收首度突破4000億元，比第二季的3721.5億元再創新高，季增約9.5%至11.7%，平均增長率約10.6%。

台積公司2021年1至7月營收約為8591.13億元，較去年同期增加18.1%。

台積公司總裁魏哲家於今年的股東會中表示，下半年外在環境雖然有許多不確定性，不過，台積電將會克服所有困難，獲利持續成長，全年美元營收將成長超過20%。魏哲家預期，今年不含記憶體的半導體產值將成長17%，晶圓製造產值將成長20%，台積電美元營收成長率有信心超越晶圓製造業的20%。

台積電第2季在高效能運算與車用電子平台業務成長帶動，季營收達132.9億美元，表現優於預期的129億至132億元，折合約新台幣3721.5億元，季增2.7%，改寫單季營收歷史新高紀錄。但受到5奈米製程毛利率仍低於平均水準，加上不利的匯率因素影響，台積電第2季毛利率滑落至50%，較第1季下滑2.4個百分點，歸屬母公司淨利1343.6億元，季減3.8%，每股純益5.18元。