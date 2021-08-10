國民黨立委林奕華追查第二類「生產、倉儲和物流人員」人數，疫苗生產人員已接種873人，疫苗倉儲和物流人員則有1462人。今天則有最新消息指出，疫苗生產人員接種最多的是國光，有429人完成接種，而受外界關注的高端，造冊148人，實際接種僅2人，聯亞則是尚未提供名冊。

疫苗廠造冊、施打疫苗清單。（圖片：來源讀者提供）

被列為第二類的疫苗生產人員總計已接種873，國光已施打429人，台康生技已施打257人，台灣東洋已施打185人。此外，因國產疫苗風波受外界矚目的高端疫苗，造冊148人，實際接種人數僅2人，而聯亞則是沒提供名冊，未列接種數。

林奕華仍認為相關清單仍擺脫不了特權疑雲，指揮中心必須說清楚何以眾多生物製劑廠，疾管署只造冊四家，且這四家並不符合陳時中部長於7月10日記者會中，回應疫苗生產人員染疫會睡不著時所言，「我說會睡不著是所謂的封緘檢驗，不是疫苗公司的人，要分清楚」。

林奕華指出，台康是代工高端疫苗的製造商。難道是因為高端疫苗在2L、50L的製劑過程中的穩定性差異過大，才會連委製廠都不相信高端疫苗的保護力，必須棄國產打AZ或莫德納嗎？

林奕華也質疑，東洋製藥董事長林全跟民進黨政府關係更是不言可喻。除非東洋製藥目前正在製造或代工具有不可替代性的生物製劑，否則疾管署也必須出來說明，為何東洋製藥也納入第二類名單之中？

林奕華質疑，對照眼前的疫苗荒，高官或是特權人士早已打好、打滿保護力具國際認證的進口疫苗，而政府卻不斷透過政令宣導、網路帶方向等方式，要求一般百姓踴躍施打保護力未知高端疫苗，相信這在外國記者眼中也是台灣的另一種防疫奇蹟。

針對第二類對象接種爭議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今親自公布數據澄清，疫苗相關人員共有2千多人造冊，其中高端和聯亞僅4人接種。陳時中說明，第二類對象中有一個「疫苗生產、疫苗倉儲物流人員」，總共施打人數是2614人，包括疫苗生產相關總共有4家廠商，倉儲物流有3家廠商，有生產上的必要性、物流上的必要性，就請他們來造冊。

他進一步指出，高端和聯亞總共打了4個人，他們是疫苗生產廠商，兩家公司都很堅決要打自己的疫苗，雖然當時有給他們造冊，但他們總共只打了4個人。