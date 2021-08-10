高端拚年底「提前」交貨500萬劑？ 陳時中駁：合約本來就是這樣

高端疫苗9日表示，力拚500萬劑在年底前交貨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「合約就是這樣子的」，似乎對高端的供貨時程有十足把握。

陳時中表示，已和高端疫苗訂定供貨時程，對於年底500萬劑的目標，他表示：「本來到年底就要交這樣的一個數量，合約本來就是這樣子的。」並反問媒體，可能要跟他們問清楚。

至於聯亞疫苗進度如何？陳時中表示，聯亞的EUA還沒進行；由於EUA是屬於專業審查，就交由專業（人員）去進行。

有媒體詢問，目前通過封緘檢驗的5批疫苗效期到何時，陳時中表示，封緘檢驗以後，開始要施打時，會再跟大家報告每一批的效期。

不過他話鋒一轉，現在疫苗施打效率很快，沒有擔心說打不完，效期方面我們倒沒有那麼擔憂，是擔心供應沒有那麼多。當然我們希望交貨能盡速，高端需面臨兩個關卡，第一個是製造流程是否能跟上，第二個是封緘檢驗是否能合格，所有都要經過檢驗才能上來，其中是有變數的，但年底交500萬劑是合約本來就這樣規定的。

至於目前仍有8批高端疫苗待補件，是否有新進度？陳時中回應，該怎麼補、該怎麼審，食藥署會做安排。