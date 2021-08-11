波音公司太空船「星際飛機」（Starliner）原訂8月初重啟發射，但飛行前測試中發現推進系統有13個閥門未能正常開啟而再次推遲。

「華盛頓郵報」（Washington Post）今天報導，波音公司（Boeing）工程團隊於上週末進行修復，並打開了其中7個閥門，希望能在8月底啟動飛行計畫。

波音仍不清楚什麼原因造成有些閥門無法正常開啟，為被多個嚴重問題延宕數年的發射計畫，再添變數。

波音公司與美國國家航空暨太空總署（NASA）簽約共同開發「星際飛機」（Starliner），計劃載送NASA的太空人往返國際太空站，但是波音仍苦苦掙扎、進度嚴重落後。

波音必須先成功執行無人飛行任務，且能安全地飛回地球，NASA才會放行其搭載太空人。

波音公司於2019年12月首次嘗試無人試飛任務，由於軟體出錯，星際飛機未能進入預定軌道與國際太空站對接，功敗垂成，提早6天返回地球。

NASA展開調查，表示需要對波音進行更嚴格的監督。那是波音在737 Max客機兩度失事、奪走346條人命，陷入停飛後的另一大打擊。

星際飛機歷經一年半的停擺，波音表明已修復相關問題，決定重啟計畫。7月30日是原訂飛行日，不料 俄羅斯的科學號實驗艙和太空站對接後，「不經意且無預警地」啟動推進器，導致太空站「悲慘旋轉」。

當時，NASA推文說，太空站旋轉「偏離45度」，但經救援行動後復位，安全無虞。

波音星際飛機的發射任務於是改期8月3日。然而波音和NASA又宣布，發現「推進系統出現預期外的閥門指向」，必須再次延期。

波音把原因歸於發射前一天佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）的雷電交加，NASA質疑電擊帶來的任何影響性。波音4日改口，聲明會「仔細檢查是否有水或電方面的損壞」。

波音發言人今天表示，相關修復讓團隊有「正面進展」，將依計畫在8月發射。然而航太專家並不看好。

哈佛大學天體物理學家麥道威 （Jonathan McDowell）在推特上寫道，若波音不知道問題發生的原因，希望在8月完成發射「只是一個希望」。（編輯：黃自強）1100810