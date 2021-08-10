為提供中高齡就業者工作安全保障，已領取勞工保險老年給付後再就業的勞工朋友，雇主可選擇為其辦理參加職業災害保險，領完老年給付的自營作業者也可以在職業工會單獨投保職災保險，據統計，截至今年5月為止，已有40萬名勞工藉此管道參加職災保險。

隨著社會變遷，工作型態日趨多元，自職場退休後再投入工作，尋找「事業第二春」的比例也越來越高。為了保障中高齡勞工退休後再就業的工作安全，勞動部已令釋規定領取勞工保險老年給付，或超過 65 歲已請領其他社會保險養老給付後再從事工作者，雇主可以為其辦理參加職業災害保險。

勞動部強調，職災保險費率低，平均費率為0.21％，若雇主為勞工辦理參加職業災害保險，每月僅需負擔少許保險費，於勞工遭遇職業傷病事故時，不但勞工可獲得保險給付保障，雇主也可抵充《勞動基準法》上的職業災害補償責任。

勞動部提及，預計明年5月1日上《勞工職業災害保險及保護法》，屆時不論勞工是否已領取老年給付，只要受僱於登記有案事業單位的勞工，雇主皆應為受僱勞工辦理參加職業災害保險。