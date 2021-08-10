前新北市長朱立倫今（10）日南下高雄拜會市議會國民黨團及議長曾麗燕，但過程出現小插曲，多次踢爆國民黨特權偷打疫苗的高雄市左楠區議員擬參選人黃偵琳前往舉牌抗議，痛批朱立倫將高雄當作黨主席之爭的工具，要他別消費高雄人的傷痛。

連日豪雨，高雄出現天坑等災情，日前朱立倫在臉書PO文提及，高雄大雨，造成天坑再現，讓大家十分懷念韓市府團隊與李四川副市長。如今一場大雨，沖垮了民進黨政府在高雄的表面治績，沖出了要「殺頭」公務員的傲慢長官、也沖破了當年號稱Care高雄的那些側翼網軍的面具，「還韓國瑜公道者，必陳其邁」。

黃偵琳今獲悉朱立倫南下拜會高市議會，特地衝到場舉牌抗議。她直言，朱立倫前陣子在媒體上，消費高雄的道路破損，但要知道連日來的大雨，高雄原來就是一個重工業城市，道路維護本就不容易。「連日大雨雖然沖刷了高雄的道路，但我們已經盡力在維護高雄的道路，歡迎朱立倫來高雄，但不歡迎你來消費高雄人的苦！」

黃偵琳提到，高雄市一個重工業城市，目前每天至少有1.5萬車次的貨櫃重車在進出高雄港區、載運貨物，在道路維護上比起其他縣市本來就更不容易，這是高雄人歷史的傷痛。但這樣的傷痛今天卻被國民黨、被朱立倫拿來當黨主席之爭的工具、消費高雄人的傷痛，一切只為了拿黨主席選舉在高雄的選票。