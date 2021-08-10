據官方文件顯示，義大利反壟斷單位AGCM將對麥當勞與特許分店之間協議的條款進行調查。如果AGCM認定麥當勞違反義大利反壟斷規定，該公司可能被罰款全球營收的10%。

麥當勞義大利表示願意配合調查。該餐飲集團去年總營收為192億美元。

AGCM在周一表示，根據現有資訊，麥當勞與分店經營者之間似乎存在著經濟依賴關係。根據文件，投訴人指稱，根據特許經營的條款，可能會構成經濟依賴的濫用。

AGCM指出，一系列對價格、促銷、庫存、供應、採購和財務管理等廣泛和具有約束力的條款，都可能被視為是濫用行為的要素。

反壟斷法禁止公司透過不合理的負擔或歧視性的合約條件，去濫用與另一公司的經濟依賴關係，特別是當後者找不到可行的替代方案時。

麥當勞在義大利的門市有85%是由特許加盟店來經營，而特許經營是麥當勞重要的業務模式。

麥當勞在接到通知後，必須在60天內做出回應。而AGCM的調查必須在2022年12月31日前結束。

麥當勞在今年三月遭到三家加盟店就店租、權利金、投資規模和銷售政策等問題提出投訴，此後麥當勞就被AGCM盯上。