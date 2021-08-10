今年以來記憶體價格持續穩健向上，威剛(3260)7月合併營收也維持上半年高檔姿態，年成長20.32%，達32.68億元。威剛表示，邁入第三季消費性電子產品傳統旺季，記憶體價格與市場需求都將持續升溫。

威剛指出，第三季DRAM合約價續漲8~10%，NAND Flash價格也正面表態，從7月固態硬碟(SSD)、記憶卡及隨身碟等NAND Flash相關產品營收年成長31.3%顯示，客戶已啟動備貨腳步，後續可望帶動NAND Flash相關產品出貨更上層樓。

威剛7月營收月減3.46%，公司表示，7月客戶端因電源管理IC、音源編碼IC及石英元件等零組件缺料的影響浮現，長短料的問題造成NB及OEM廠無法順利出貨，連帶也出現客戶訂單遞延的現象。目前訂單遞延的狀況已見趨緩，威剛預期至9月~10月將見明顯紓解。

第三季DRAM合約價續漲8%~10%，威剛認為，因今、明兩年DRAM上游產能增加相當節制，加上要轉進量產新一代DDR5的製程更加困難複雜，勢必會消耗掉不少DRAM產能。中長線來說，包括資料中心、5G基礎建設、車用電子等新應用不只是對NAND Flash也對DRAM消耗量持續增加，預期明年第一季以後依舊可見市場需求大於供給的健康態勢。

威剛7月DRAM產品營收貢獻為43.3%，SSD占比34.91%，記憶體、隨身碟及其他產品比重為21.79%。威剛今年1-7月合併營收為229.86億元，年增32.21%。

除了持續看好記憶體後市，威剛今年全力搶進電競市場，旗下電競品牌XPG日前首次舉辦全球線上新品發表會，推出新款筆電XENIA 14 Lifestyle Ultrabook、固態硬碟GAMMIX S70 BLADE、PRECOG AERO無線電競耳機等新產品。公司強調，XPG的產品線布局都經過精挑細選，預期未來1至2年內電競相關產品將成為公司成長的要角之一。