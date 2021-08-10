報告中王惠美與蘇貞昌討論治水設施問題。(吳建輝攝)

豪雨成災，行政院長蘇貞昌10日下鄉視察災情，從南一路往北中午抵達彰化，縣長王惠美、立法委員謝衣鳳、陳素月等人陪同。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美爭取芳苑鄉新街排水及大城過湖排水、以及外五間寮排水增設抽水站建設，10日行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等人到彰化視察，吸引許多當地民眾圍觀。(吳建輝攝)

豪雨成災，行政院長蘇貞昌10日下鄉視察災情，從南一路往北中午抵達彰化，縣長王惠美與縣內立法委員陪同，蘇貞昌說，上月因為缺水大家在抗旱，短短幾周就變成豪雨成災，但治水成效相比過去已經好很多，也允諾會盡速審查縣府相關排水工程的進行。

彰化縣長王惠美爭取芳苑鄉新街排水及大城過湖排水、以及外五間寮排水增設抽水站建設，10日行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等人到彰化視察，吸引許多當地民眾圍觀，王惠美也聽取民眾意見，希望工程能加速進行，因為大家真的都淹怕了。

蘇貞昌說，一個月內從抗旱到水患，他相信是老天爺給我們的考驗，前瞻基礎建設經費投入治水項目，這幾年來淹水情形也得到改善，以屏東來講，過去淹水面積30公頃，今年則銳減剩1.7公頃，彰化沿海相較低窪，因此排水工程必須加緊腳步，中央會全力協助挹注經費，來改善彰化的淹水問題。

立委謝衣鳳說，除了排水設施之外，沿海地區的淤沙也是必須重視的議題，因為海口淤沙是沒有辦法再利用，認為這個問題需要跨部會解決，才能讓治水有長治久安的效果，希望院長能整合各部會的力量，改善海沙清淤問題。

王惠美表示，大城、芳苑都是嚴重地層下陷的區域，每逢豪雨都會造成嚴重淹水，排水完全依靠抽水機排出，縣府提出包括芳苑新街、大成過湖的排水設施，還有外五間寮排水增設抽水站建設，要感謝中央核定補助，預計今年可以完成設計辦理發包，並爭取今年執行，希望明年能完工。