全台7月27日起疫情警戒降至2級，中央流行疫情指揮中心推動「降級不解封」措施，有條件開放部分行業，包括按摩、民俗調理等，然而護膚卻未開放。對此，指揮官陳時中說，經濟部有和業者協調，在考慮推動「保護罩」，並在「保護罩」內做護膚。

有護膚業者認為，護膚的過程可以帶口罩、面罩進行，陳時中表示，經濟部和業者有考慮，希望做「保護罩」，在「保護罩」裡做護膚，除了口罩，最重要的是手部清潔，若手部摸來摸去，又在臉部摸來摸去就有風險，經濟部和業者協調中。

對於同住家人在車上，何時才能不吃東西時也脫口罩？陳時中說，這需要一步一步來，從開始在車內不戴口罩吃東西，接下來大概就會有兩個問題，一是同住家人不吃東西不戴口罩，二是餐廳內用的時候，同住家人是否可不戴口罩。

陳時中表示，這在道理上說得過去，但是管理上有困難。吃東西大家不會故意搬到車上吃，一定是出遊、長途行程，所以我們是據此來開放。至於餐廳內不戴口罩，會根據疫情情況來放鬆，這不是安全性的問題，而是管理上的顧慮，指揮中心會審慎考慮。

對於網咖和K書中心何時開放？陳時中說，網咖開放部分會稍微晚一點，擔心變異株導致疫情擴大，但也希望防疫疲乏不要太快出現，如何尋求平衡要非常謹慎。開學後，學生有機會打疫苗，因為廠商針對適應症的年齡不斷下修。

陳時中表示，以色列打完1劑疫苗者已經有7成多，打完2劑則有5成，但是這兩天當地每日確診個案破3000人，當地人口約有8、900萬，換算成台灣則等於日增近1萬人確診。他表示，各種防守的手段都要做，但是也不能太高強度，避免防疫疲乏，這一點是需要平衡的。