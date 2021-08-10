根據TrendForce調查，第三季PC DRAM合約價格的議定大致完成，受惠於DRAM供應商的庫存量偏低以及旺季效應，本季合約價調漲3~8％，但相較第二季25％的漲幅已大幅收斂。然約自七月初起，DRAM現貨市場已提前出現PC DRAM需求疲弱的態勢。賣方積極調節手上庫存，持續降價求售。

合約市場方面，先前PC OEMs因擔憂長短料問題而大量備料，使DRAM庫存已達高水位，庫存疊高問題成為漲價的阻力，再加上歐美逐步解封可能使筆電需求降低，進而拉低PC DRAM的總需求量。因此，預估PC DRAM合約價於第四季進入跌勢，跌幅為0~5％。

研究指出，展望第四季，由於PC端的出貨動能在歐美疫苗施打率持續提高後已有走弱跡象，其中以Chromebook類別最為明顯。根據TrendForce最新資料顯示，以品牌廠生產總量來看，Chromebook出貨大約在第二季達到高峰後開始逐月下降。由於歐美地區已逐漸解封，隨著民眾逐漸恢復正常生活、陸續回到公司與學校，對筆電的需求已開始下降。故儘管第四季仍有旺季需求與商用市場換機需求，但筆電於ODMs端的生產計劃將會逐季修正，削弱PC DRAM的總需求量。