外傳英特爾將率先採用台積電最先進的3奈米製程生產的繪圖晶片以及伺服器處理器，將在明(2022)年第2季投片，7月量產，資深半導體分析師陸行之表示，這項消息「聽起來很興奮」，但他也提出3大疑問，包括台積電3奈米量產的時程，以及英特爾如果採用台積電3奈米伺服器處理器晶片，不是打臉自家的4奈米Granite Rapids嗎？

陸行之在臉書表示，外傳台積電要出3奈米給英特爾，其中一顆繪圖晶片，三個伺服器繪圖處理器(GPU)，首批4000片，明年5月正式產出交貨，7月放量，拉到每月上萬片，但他有幾個疑問，首先，台積電之前在技術論壇宣布3奈米將於2022年下半年量產，現在消息說明年5月正式產出交貨，台積電是有宣布要提前量產3奈米了嗎？明年二季度看3奈米營收貢獻就知道答案了。

其次，陸行之指出，在他印象裡面，英特爾今年下半年有7奈米繪圖處理器(GPU)量產計畫，會用到台積電的晶圓代工服務，到現在還沒聽說英特爾有3奈米GPU的設計藍圖及製程工藝產品，是晚些才會宣布嗎？

陸行之也表示，英特爾在日前的加速日宣布明年要量產7奈米Sapphire Rapids伺服器CPU、7奈米Alder Lake筆電CPU，2023年要量產4奈米Granite Rapids伺服器CPU、4奈米Meteor Lake筆電CPU，目前還沒聽說特爾明年有3奈米服務器CPU產品要面世，要是明年準時推出台積電的3奈米EUV CPU，不是打臉2023年的4奈米Granite Rapids，到底哪個才是旗艦型產品，真的很好奇。