救護員發文哀悼許姓女老師，校方人員也表示惋惜。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市中興路與泰安路口8日深夜發生重大酒駕車禍，25歲姜姓男子酒駕衝撞41歲許姓女子的車輛，造成她當場死亡。姜男涉酒駕過失致死，9日晚間以10萬元具保候傳。此外，許女曾任教台東某高職，當時到場的救護員正是她過去曾教導過的學生，救護員雖緊急搶救，眼看許女送醫後仍傷重不治，讓救護員悲慟發文「到現在都不相信是妳，多希望這些不是事實」。

台東縣近期車禍意外頻傳，台東縣警局即日起將針對易酒後駕車肇事路段及時段進行酒後駕車大執法。姜姓男子8日晚間10時許酒後駕駛奧迪轎車，行駛台東市中興路一段，在泰安街口撞到許姓女子開的轎車，再撞民宅並波及4部汽機車，許女受困車內，當場無生命跡象，而現場目擊者表示，肇事姜男一度不知去向。

據了解，姜男在救護車離去後才走出來急灌水喝綠茶，而警方要求他吹氣酒測發現姜男酒測值高達0.54毫克／每公升，被警方依酒駕過失致死罪移送台東地檢署。

「怎麼辦！」當場目睹老師喪命，看著救護車離去，救護員說，當下真是慌了，腦中也一片空白，即使身為救護員，面對生離死別已是日常，但當手邊患者是熟識的人時，在當下甚至沒有時間悲傷，只能拚盡全力搶救，沒有別的辦法。救護員大嘆，「老天爺為什麼那麼不公平，只能說我們真的盡力了！老師妳就好好走！也謝謝妳的教導之恩，我們下輩子再見」。

此外，她過去教過的學生得知憾事，紛紛在臉書表達遺憾「我高中美麗的班導就這樣沒了，奪取一條人命，害一個家庭就這樣破碎，小孩從此沒有媽媽，你要怎麼彌補？拿命換也不夠」。這所高職的校方人員則說，許老師幾年前以進修為由請辭，雖然不在學校，但大家得知消息都很惋惜。

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