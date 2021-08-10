日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代今天在記者會上說，東奧大會已力圖徹底做好防疫對策，日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散跟舉辦東奧無關。

日本放送協會（NHK）報導，丸川今天談到8日閉幕的東奧時說，由衷感謝大會相關人士、志工及醫療從業人員的全力協助，讓東奧得以順利落幕。

有關東奧期間採取的防疫對策，她說，跟東奧暨帕運組織委員會合作，已力圖做好定期對參賽選手及大會相關人士實施病毒篩檢工作，並採取嚴格行動管理與健康管理等防疫措施。

丸川說，截至昨天為止，來自海外參加東奧的約4萬3000人中，陽性患者累計僅151人，且沒有重症患者，「舉辦奧運並非疫情擴大的原因」。

另外，談到即將於8月24日開幕的帕運是否開放觀眾進場，她重申，會在開幕日前和組織委員會、東京都政府及國際奧林匹克委員會（IOC）商議後做出判斷。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1100810