至善基金會從2年前推動原住民媽媽安心專車提供產檢接送服務、也提供嬰幼兒照顧協助，讓原民媽媽生育沒有後顧之憂。（至善基金會提供／林良齊台北傳真）

據統計，2019年的全國粗出生達7.01％，同年新竹尖石鄉、五峰鄉等偏鄉的粗出生率卻分別達14.69％、12.81％，但據長期服務當地的至善基金會觀察，大約1／3的孩子有學習落後的情況，相較WHO統計的全世界6％至8％高出不少，因此至善基金會從2年前推動原住民媽媽安心專車提供產檢接送服務、也提供嬰幼兒照顧協助，讓原民媽媽生育沒有後顧之憂。

至善基金會執行長洪智杰表示，至善在台灣的原鄉工作超過20年以上，提供的為兒少發展的服務，近年台灣少子女化嚴重，孩子生的少、每個都為寶貝，如何照顧的好成為最關鍵的問題，統計指出，新竹尖石、五峰的粗出生率高出全國出生率不少，但依至善服務經驗顯示，有1／3的孩子有學習落後，相較WHO統計全世界的6％至8％來的高。

洪智杰說，這也引起至善關注偏鄉孕產婦困境，偏鄉無論產檢或就醫要1至2.5小時，在默沙東的協助之下，用1輛原住民安心媽媽專車、22名部落關懷員，2年多共提供573名媽媽服務，但孩子的發展沒有5年或10年不容易被看見，呼籲民眾持續提供協助。

原住民安心媽媽計畫專員何淑雲說，除了提供產檢接送的服務外，也辦理保母課程、嬰幼兒按摩課程、副食品課程，並部落寶寶專屬運動會、提供母嬰物資補助、待產包服務。