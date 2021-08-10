行政院長蘇貞昌是否下台、何時下台的討論聲浪不斷，國民黨台北市議員徐巧芯直言，蘇貞昌下台時間是早晚的事，但什麼時候下台對民進黨最有利是重點，且蘇貞昌可能已經「有權無實」；她也詢問網友，「你覺得蘇貞昌什麼時候會下台？」

徐巧芯今（10）日在YouTube直播中表示，「蘇貞昌已經快要沒有什麼機會了，他下台時間是早晚的事情」，但到底什麼時候下台對民進黨最有利是重點。

徐巧芯並以最近5倍券的議題為例，她說，民進黨有越來越多的立委站出來表示發現金比較好，可以看出民進黨的人都不支持蘇貞昌，顯示蘇貞昌的窮途末路，甚至大多數民進黨的人對蘇貞昌都有怨言，且蘇貞昌對於很多事情的掌握度也越來越差，例如上次被立委高虹安問疫苗什麼時候到貨？會發現蘇貞昌對很多事情的了解程度非常低弱，徐巧芯質疑，蔡英文真的有放權給蘇貞昌嗎？就算有也非常少，反而可能變成是幫蔡英文吸砲火的人。

徐巧芯詢問網友，覺得蘇貞昌什麼時候會下台？（圖／摘自徐巧芯YouTube）

針對食藥署超打疫苗爭議，徐巧芯說，真的是蘇貞昌可以管理、控制的嗎？可能連衛福部長陳時中的權力都快比蘇貞昌大了。至於蘇貞昌什麼時候會下台？收看直播的網友表示，「時間到就會下台」「時機要成熟」，有人認為要等2022選舉結束，或是看公投結果如何，但也有網友說，「應該很難，首先蔡英文不會主動拔人」。

網友也在徐巧芯的臉書發文下方留言，多數人認為蘇貞昌不會下台，「搶功作秀，自我感覺良好，又是最佳擋箭牌，那捨得下台」「厚臉皮，騙神明，應該不會下台」「留著繼續秀下限比較好」「我覺得蘇貞昌並沒有政治危機，立即下台的機會很小」，但也有網友認為，或許大家上街頭給蔡政府壓力，蘇貞昌才會緊張；另有人說「2024呀…他做的很好」。