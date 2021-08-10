國民黨高雄市議員陳若翠昨痛批，高雄市長陳其邁青年政策全破功，民進黨高雄市議員高閔琳今（10）日反批，陳若翠看錯資料，竟把前市長韓國瑜任內創新高的青年失業率推給陳其邁，且今年不論是15至24歲或25至29歲的青年，失業率最嚴重的都是台北市及台中市。高閔琳狠酸，「槍拿反了還一直打」。

陳若翠昨指出，目前高雄青年失業率是發動罷韓以來的新高，與六都其他縣市相比也是末段班成績，質疑陳其邁市府青年政策完全破功。

陳若翠引用主計處最新發布的「人力資源調查統計」數據指出，高雄在110年上半年度的25至29歲、30至34歲兩個青年年齡層失業率表現不佳，分別為6.7％、4.8％，比109年度下半年增加1.9％、0.8％，幅度頗大。若與109年上半年度同期相比，則增加了0.5％、1.6％，表現同樣十分不理想。

對此，民進黨高市議員高閔琳今怒指，陳若翠為唱衰高雄而亂扯，打擊市府全體基層公務人員的努力，令人心寒。她攤開數據指出，109年上半年韓國瑜時代，15至24歲失業率為13.9％，25至29歲為6.2％；到了109年下半年陳其邁執政，15至24歲失業率降為12.4％，25至29歲降為4.8％，陳其邁明顯比韓國瑜更能控制青年失業率。

高閔琳指出，若比較六都數據，從去年8月陳其邁上任，青年失業率快速降到12.4％，即便今年上半年疫情爆發，高雄青年失業率仍是持續降低至10.5％，比沒有疫情的去年還再下降1.9％，下降幅度是六都當中最高。

高閔琳還加碼爆料指出，今年真正的「六都末段班」其實是台北市及台中市。台北市25至29歲青年失業率 8.0％，15至24歲18.2％；台中市25至29歲青年失業率7.2％，15至24歲12.3％，高雄離陳若翠說六都末段班，實在還差得太遠。

高閔琳怒嗆，陳若翠沒有同島一命共體時艱，更落井下石為罵而罵，更可惡的是為製造民進黨執政不利的假象而抹黑亂扯，令人心寒，更令人不齒。

高市青年局指出，高雄市25至29歲失業率之前為6.7％，近3年高點為108年上半年7.9％，該年度下半年為7.0％，全年平均為7.4％，對照今年雖受疫情影響，數據反較108年無疫情時的 「全年7字頭」來得好。

青年局補充說，35至39歲高雄市最新失業率2.3％，未達近3年高點即108年上半年的2.8％，40至44歲高雄市最新失業率2.9％，未達近3年高點即109年上半年的3.6％，顯示高市府團隊認真抵禦疫情對青年就業之衝擊與影響。至於受疫情影響最劇之高雄市30至34歲失業率，全國整體在109年開始逐步上升，高雄並非今年同期唯一增加之縣市，更非增幅最多的縣市。