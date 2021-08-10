新冠肺炎疫苗覆蓋率持續提高，根據中央流行疫情指揮中心統計，昨日國內新增74件不良事件的通報，其中包含5例死亡通報，均接種AZ疫苗，昨日最年輕的死亡個案只有38歲，預計8月13日進行解剖。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨日國內新增74件不良事件，其中38件非嚴重不良事件、31件其他疑似嚴重、5件死亡事件。5個死亡個案都接種AZ疫苗，介於38-62歲，分別在接種後1-20天發生。針對38歲的死亡個案，預計8月13日將進行解剖。

目前為止，國內累計解剖135例死亡事件，其中87例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，7例疑似肺炎，4例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎(2個月大孩童)，2例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，2例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，2例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，2例心肌梗塞，1例一氧化碳中毒，1例腹主動脈偽動脈瘤破裂，1例心肌病變，1例缺血性腸壞死，1例主動脈瘤破裂，6例待釐清。