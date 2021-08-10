據外媒報導，蘋果公司已經就其自動駕駛車專案「Apple Car」與多家韓國電動車零組件製造商進行協商，作為其電動車委外生產策略的一部分。

韓媒報導，一名消息人士透露，韓國的電動車電池與其他零件製造商可能成為蘋果電動車發展策略的受益者。

該消息人士表示：「如同蘋果的智慧手機業務，該公司正在韓國為其電動車事業尋找商業合作夥伴。沒有與韓國供應商合作，蘋果無法完成其電動車發展計畫。據我所知，蘋果已經與LG、SK和韓華（Hanwha）進行協商，但談判仍處於初步階段」。

據報導，蘋果與SK集團旗下專門生產電動車電池的子公司SK Innovation進行深入協商。蘋果也與LG電子和加拿大汽車零組件製造商麥格納（Magna International）會商，這兩家公司共同設立合資企業LG Magna e-Powertrain，專攻電動車傳動系統（powertrain）。

據傳蘋果正在考慮使用磷酸鐵鋰（Lithium iron phosphate,LFP）電池，而非鋰離子電池，因為LFP電池技術比較沒有過熱的問題，且具有安全性的優勢。由於目前沒有韓國製造商生產LFP電池，因此產業消息人士預期蘋果將與一家中國製造商合作開發這項技術。

韓媒亦指出，蘋果與中國之間的貿易爭端，可能使美國成為其自動駕駛車的主要生產地。LG Energy Solution和SK Innovation已經在美國設有電池工廠，或正在興建電池工廠，三星則表示正在考慮。

這並非第一次傳出蘋果找韓國供應商合作開發Apple Car的消息。今年早些時候媒體曾報導，蘋果考慮與現代汽車和起亞汽車就打造Apple Car進行結盟，但談判似乎在消息曝光後破局。此外，今年初據傳蘋果「非常接近」與LG和麥格納就Apple Car簽署合作協議。