手機新生代品牌realme僅花3年時間在全球銷售衝上億支大關，在台灣也擠進銷售量前五，realme台灣市場商務長鍾湘偉今受訪時將此快速崛起歸納出三要點，他強調，後續realme腳步也會持續積極，朝向台灣前三大邁進，手機+IoT雙引擎會是主要策略。

realme在全球銷售突破1億支，鍾湘偉表示，realme從2018年進入市場，3年就叩關億支大關，在業界來說速度很快，原因主要可以分為3大關鍵，首先，可以抓住消費者需求，在價格具有競爭力，前端科技也快速下放，在品牌操作上和消費者互動上，緊抓潮流、年輕兩大主軸，和消費者積極溝通，洞悉市場環境變化；再者，realme運用手中有限的資源下和消費者做出最有利溝通，realme從電商起步，電商的優勢在接觸面大，可以快速增加品牌能見度；最後，就是realme的團隊很年輕，可快速提出想法、結合多方資源，讓目標客戶可以快速認知品牌。

realme並不以台灣第五名為滿足，前進腳步快馬加鞭，鍾湘偉表示，市場持續在競爭，Realme劍指第三名位置，會是一個目標，後續在各個價格帶會有相應產品，今年還是以雙引擎策略應戰，即手機+IoT兩者並重，藉此相互拉抬聲量。Realme以手機為中心向外擴張，在非手機產品上，從第一代耳機到現在第二代耳機以及現在的穿戴產品，一路走來，持續打開品牌能見度，這波疫情下，穿戴產品的成長更是意外之喜，下半年還有大尺寸智慧電視、掃地機器人、空氣濾淨器等產品將陸續登台，給消費者更多選擇，進而帶動品牌能見度，以在市場占有率上實質提升。

以手機產品比重來說，目前realme手機5G占比6成、4G占比4成，鍾湘偉表示，現階段全球正值半導體供應鏈緊張，勢必要做出取捨，未來隨著供應鏈回穩，會持續拉升5G產品占比，且相信realme僅花3年時間在全球銷售衝上億支大關，會更有利總部向合作夥伴爭取有利產能。

Realme以電商起家，目前電商占比7~8%，和電信系統商的電商通路合作也有進展，品牌實體通路原計畫要在六都建立品牌專賣店，鎖定百貨商場，目前已經有5家分布在四都，但是因為疫情在時間上被迫調整，後續會慢慢推進，目前先搭上超商7-11的振興方案，透過預購平台，販售IoT、手錶以及電視產品，近期會有手機產品加入。

在其他市場上，realme目前在孟加拉、菲律賓出貨量都是當地第一，泰國、大陸等也擠進前五，台灣若以市占率來說也排名第五，另外，realme前進歐洲約一年半，整體也快速成長，順利進入前五名。