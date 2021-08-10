阿里女員工自曝遭性侵 案發地飯店：警方已調查取證。（大陸觀察者網）

大陸傳的沸沸揚揚「阿里女員工稱被侵害」案，如今雪球愈滾愈大，大陸澎湃新聞10日報導，9日從「漁家燈火」濟南環宇店獲悉，濟南市公安局槐蔭分局張莊派出所員警，已經到該飯店了解情況，調查取證，該飯店部分員工也已經到派出所配合調查。

「我們已經簽完字，如果想了解情況，聯繫派出所就行。」漁家燈火濟南環宇店一員工這樣透露。

報導梳理「阿里女員工稱被侵害」指出，8月7日，有網帖以阿里女員工自述形式稱，其在出差期間被惡意灌酒並遭到商戶猥褻，此後其領導又偷辦酒店房卡，多次進入房間對其進行侵犯。這名女員工7月27日到濟南出差，7月28日發現被侵犯並報案，該名員工曾向公司多次尋求處理，卻一直沒看到處理結果。

7日晚，阿里巴巴相關工作人員表示，濟南警方已對該案進行調查。公司已對涉嫌員工停職。同時，在公司內部成立獨立調查組。

8日凌晨，阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇在阿里內網發帖回應，用震驚、氣憤、羞愧，表達對「阿里女員工稱被侵害」事件的感受。他同時表示，必須調查清楚，給全體阿里同事和全社會一個交代。

8日上午，濟南華聯超市通過官方微信公眾號發布聲明稱，就該事件華聯超市會全力配合警方工作，涉嫌員工現已停職，正在接受警方調查。華聯超市對於任何違法犯罪行為始終保持零容忍的態度，目前超市已成立專門調查組對事件進行調查，也將密切關注警方調查進展和結果。

8日中午，「@濟南槐蔭公安」發布消息，濟南市公安局槐蔭區分局對「阿里女員工被侵害」警情，目前正在積極調查取證。

8日晚，一封名為《Aliren help Aliren，6000名阿里人關於807事件的聯合倡議》在社交媒體中轉發。前述倡議書中提到，阿里巴巴員工自發建立了一個討論群，名為「勇敢牛牛幫助小組」，該小組稱將藉此事件，推動員工、特別是女性員工職場反性騷擾／反性侵制度的建立，並建議公司在查明事實真相後開除當事人王某，永不錄用，給予當事女同事帶薪長假等。

8月9日淩晨，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇在阿里內網公佈了「女員工被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定：同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉事男員工被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。

9日當天，一則題為「涉嫌侵犯女員工的男領導王某去字節跳動面試」的消息在網上廣泛流傳，大陸「觀察者網」報導，從字節跳動處獲悉，經核查，王某確實在字節跳動某崗位的招聘流程當中，且通過了第一輪初篩。候選人的面試時間在事件曝出之前，面試官和人事（hr）並不知曉情況。

觀察者網報導，字節跳動方面指出，在核查後，已經第一時間在人才庫中備註了情況，並無限期終止該候選人王某招聘流程。如他違背法律、道德事件有明確結論，會將該候選人加入字節跳動黑名單，永不錄用。字節跳動公司對於有道德問題的員工不會錄用，HR團隊也會與各團隊一起，努力做好人才把關。

《北京青年報》從杭州市婦聯獲悉，已持續關注阿里員工遭性侵事件，目前杭州市婦聯正與浙江省婦聯研究相關舉措。

9日晚間，濟南華聯再次通過官方微信公眾號回應事件稱，華聯超市員工張國7月27日晚在參加合作單位安排的商務宴請活動中，未能遵守員工行為規範，因不當行為，產生極壞影響，損害企業形象。現根據超市公司制度規定，決定予以辭退。該員工是否存在違犯法律的行為，有待警方調查確定。

另外，《人民日報》旗下新媒體「踏浪青年」已發布對阿里女員工被性侵的評論文章。文章指出，女員工遭受如此重創後，被逼在總部食堂發傳單乞求援助，換來的是從上到下各級主管的冷血。

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