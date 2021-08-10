李姓駕駛去年1月15日晚上6時許，駕車行經大同路1段286巷口與孫姓行人發生事故，孫男左膝受傷，但李懷疑對方「碰瓷」，主張沒有撞到他，士林地院審結，認為李第一時間沒有質疑受傷，自己開車送孫到醫院，醫生診斷後開3天藥物，認為李犯過失傷害罪，處拘役50日，得易科罰金5萬。
李男事發時駕車從巷子駛出，左轉上大同路1段，在路口與孫姓行人發生事故，李認為沒有發生碰撞，孫也沒有跌倒，還能拍打他的引擎蓋、車窗，徒步到附近詢問店家報案地址，認為自己沒有撞到他。
李更認為在事故即將屆滿6個月，孫主動要求和解金10萬元，醫師可能因孫的陳述，直接開立診斷證明書，無法證明左膝確有挫傷。
但法官認為，汽車輕微撞擊就會造成挫傷，不能因為沒有跌倒就沒受傷，更何況毛細血管出血，就會引發水腫，事故後也可忍痛步行，詢問店家報案所需的地址，而且，送醫後護理人員使用彈性繃帶包紮，證明確有受傷一事。
法官考量，駕車行經行人穿越道，應禮讓行人優先通行，若發生交通事故，應負起過失責任，依法判處拘役50日，得易科罰金，全案仍可上訴。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。