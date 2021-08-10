李姓駕駛去年1月15日晚上6時許，駕車行經大同路1段286巷口與孫姓行人發生事故，孫男左膝受傷，但李懷疑對方「碰瓷」，主張沒有撞到他，士林地院審結，認為李第一時間沒有質疑受傷，自己開車送孫到醫院，醫生診斷後開3天藥物，認為李犯過失傷害罪，處拘役50日，得易科罰金5萬。

李男事發時駕車從巷子駛出，左轉上大同路1段，在路口與孫姓行人發生事故，李認為沒有發生碰撞，孫也沒有跌倒，還能拍打他的引擎蓋、車窗，徒步到附近詢問店家報案地址，認為自己沒有撞到他。

李更認為在事故即將屆滿6個月，孫主動要求和解金10萬元，醫師可能因孫的陳述，直接開立診斷證明書，無法證明左膝確有挫傷。

但法官認為，汽車輕微撞擊就會造成挫傷，不能因為沒有跌倒就沒受傷，更何況毛細血管出血，就會引發水腫，事故後也可忍痛步行，詢問店家報案所需的地址，而且，送醫後護理人員使用彈性繃帶包紮，證明確有受傷一事。

法官考量，駕車行經行人穿越道，應禮讓行人優先通行，若發生交通事故，應負起過失責任，依法判處拘役50日，得易科罰金，全案仍可上訴。