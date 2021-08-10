有「最美博士」之稱的網紅許藍方，今（10日）被周刊爆出，她與人夫學長B先生傳不倫戀，兩人鹹濕對話也被曝光，儘管風波鬧得沸沸揚揚，引發外界熱議，不過許藍方至截稿前，都尚未出面說明，不過她經營的YouTube頻道則是照常更新，留言區也吸引網友討論她的感情風波。

37歲許藍方擁有台北醫學大學護理學博士的高學歷，擁有護理背景的她，用專業的衛教方式談論性愛話題，並以知識型Youtuber打開知名度，許藍方也因此被受封為「最美博士」，而許藍方經營的Youtube頻道「許藍方博士 Dr. Gracie」，目前已有25.6萬訂閱。

不過許藍方今卻被爆，偷吃人夫學長B先生，遭正宮一狀告上法院，截至發稿前，許藍方都尚未對外發聲，但她經營的頻道則是仍照常更新影片，許藍方在今上午11點左右更新「沒有子宮的女人怎麼高潮？性慾會改變嗎？」的影片，許藍方延續知識型Youtuber風格，以手繪圖親自解說性愛話題，隻字未提感情風波。

但網友全把焦點放在許藍方的感情，影片的留言區都是討論許藍方的劈腿風波：「新聞是真的嗎？」、「妳偷吃嗎」、「不要介入破壞別人的家庭好嗎？」、「如果緋聞是真的，那就太傷了」，也有人替許藍方緩頰：「好多道德聖人」、「博士應該是清白的」、「可是我剛剛爬文，並沒有證據啊」，還有人直言：「我是來看留言的」。