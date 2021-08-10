台中市長盧秀燕上任後簽訂第一個重大促參投資案台中海生館，市議員楊典忠今天質詢說，後續市府2.5億營運工程竟連續6次流標，今年又動支第二預備金3100萬元，變相追加預算規避議會監督，市府應進行專案報告。觀光旅遊局長韓育琪說，全力以赴朝明年底啟用營運。

楊典忠指出，台中市海洋生態館歷經3任市長，工程興建10年來，卻是停停走走，胡志強時期原規畫於梧棲觀光漁港旁興建白海豚生態館，工程經費3億5千萬元；林佳龍時期，經檢討後重新定位為「海洋生態館」工程經費調升為5億7千萬元。

楊典忠說，海生館到107年建築工程將近完工際，為場館營運需要，市府再投入2億5000萬元辦理水族展示基礎營運設施工程，但該工程因議會要求委外OT廠商確認後始得動支，盧市長上任後去年8月第一次招標，連續3次流標後，市府建設局進行流廢標檢討。

楊典忠表示，海生館已蓋好，2.5億元是基本營運設施工程，OT營運廠商也都找好，現在又用第二預備金追加3100萬元；這次動支第二預備金是韓局長上任後第一次提出，明明是追加工程預算，沒有按照預算方式提出，根本是規避議會監督，怒批「這是誰主導的？」

楊典忠強調，海生館歷經3任市長，工程經費從3.5億到8.6億，工程經費暴增2.46倍，3任市長追加預算沒停過，但10年還是沒辦法開幕營運，當初小學一年級滿心期待的小朋友，等到明年蓋好就上大學了，台中海生館10年南柯一夢，何時完工開幕營運恐怕要等下屆市長。

觀旅局長韓育琪表示，二備金支出是為海生館內部營運系統工程建置使用，過去檢討調整並沒有減少工項，因為從去年到今年這段期間國內營內缺工、物流工資上漲與疫情影響，造成營建物價與工資大幅上漲，所以增加金額，目前二備金經費尚未支出，採購案還在發包評選階段，經費籌措是觀旅局與建設局共同討論所提出，希望這次能順利發包。海生館基本營運工程工期約一年半，市府會全力以赴完成。