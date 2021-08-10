高雄市議會副議長陸淑美（左）繼昨號召各界捐贈物資到原鄉後，今日再度攜手藍營議員深入桃源災區實地勘災，了解災區重建的在地民意。（柯宗緯翻攝）

高雄市議會副議長陸淑美（右三）今日再度攜手藍營議員深入桃源災區實地勘災，了解災區重建的在地民意。（柯宗緯翻攝）

高雄市議會副議長陸淑美（中）今日再度攜手藍營議員深入桃源災區實地勘災，了解災區重建的在地民意。（柯宗緯翻攝）

高雄日前連日豪大雨，造成桃源區通往復興、拉芙蘭、梅山的唯一要道「明霸克露橋」斷裂，今（10）日是斷橋第4天，高雄市議會副議長陸淑美繼昨號召各界捐贈物資到原鄉後，今日再度攜手藍營議員深入桃源災區實地勘災，了解災區重建的在地民意。

「明霸克露橋」7日遭暴雨及湍急水流沖毀，橋梁斷毀後，3個部落無其他聯外道路，頓時淪為孤島。高市府連日來與空勤總隊合作，調派黑鷹直升機送物資、後送就醫民眾下山治療。

高市副議長陸淑美今日一早與藍營新世代議員李眉蓁、黃香菽、鍾易仲、蔡武宏、李亞築等來到受創最嚴重的桃源區勘災，在原住民議員賴文德和桃源區災害應變中心指揮官謝英雄陪同下，深入災區了解受創災情。

針對「明霸克露橋」遭山洪沖毀，影響民眾日常交通及物資補給。地方人士呼籲，應盡速於原地重建，並盼能參考新威大橋的鋼拱結構設計或成功吊橋等無橋墩方式建構，以避免再發生斷橋之憾。議員們對於偏鄉困境都有深刻體會，允諾將於議會監督市府加速推動重建工作並支持原鄉所需之防災經費。